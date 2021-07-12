涉帶醉酒女網友開房　2男子否認強姦受審

青年在網上透過手機網上遊戲認識妙齡少女，傾談數個月後，再各自帶一位同性朋友到酒吧飲酒消遣。當晚稍後2男子涉嫌強姦其中一名少女被捕。案件今天（12日）在高等法院開審。女事主作供指，自己當晚喝了很多酒，只隱約記得自己被抬上的士，後來在床上被人用陰莖插入陰道及口腔。

本案2名被告依次為黃子健（24歲，地盤工人）及陳之寧（23歲，文員），他們被控在2019年8月19日，在灣仔海外信託銀行大廈6樓強姦女子X。黃另被控同日於灣仔立興大廈百佳酒店再度強姦X。

案發時只有18歲的X透過視像系統作供指，她與黃子健於2019年初在互聯網認識，黃曾經多次約她去街，但都被她拒絕。直到案發前一晚，黃再次約她去尖沙咀飲酒作樂，X當時與朋友「阿Bu」前往太子見工，於是決定與阿Bu一同赴約。而黃子健就帶了陳之寧一起去酒吧，促成4人聚會。

X續指，他們一行4人在尖沙咀一間酒吧玩搖骰盅及撲克牌，4人都有飲酒，包括威士忌、伏特加等。X表示自己曾經在酒吧任職銷售員近一年，形容自己酒量正常，如果連續飲5「shot」烈酒便會醉，她忘記當晚飲了多少酒，只記得自己曾經去了洗手間嘔吐。後來她感覺自己被抬上的士，之後感覺到自己在床上，有人用陰莖插入她的陰道和口腔。到翌日中午時分，她起床見到自己身上只穿着一件上衣，內衣褲落在地下，黃子健睡在她身旁。

X表示當時「完全唔知發生咩事」，她也沒有叫醒黃向他查問，因為感到「好慌張⋯⋯ 第一時間想逃離」。X想打電話給阿Bu查問，惟手機當時無電，她便惟有先回家，及後在男友陪同下前往報警。法醫檢查後發現X的陰道拭紙有2名被告的DNA。在警誡之下，黃表示「我無強姦，係條女自願嘅」，陳則只表示「明白」。