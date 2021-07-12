中大推全港首個全職有薪課程　學生可到70間企業實習8個月

學習需配合實戰經驗，香港中文大學今日(12日)公布，將於新學年推出本港首個全職有薪並涵蓋學分的課程，課程會協助學生與至少70家企業配對，包括來自醫療、科技、電訊等，並提供為期8個月的全職工作，名額暫定為100人。

為協助學生提升專業技能和職場知識，同時為企業招攬人才，加強大學與企業聯繫，中大將於今年9月起推出「校企合作教育課程」，合資格學生需要進行職前訓練，如履歷撰寫、模擬面試和問答技巧、知識產權、網絡安全、數據隱私和商業機密、跨文化管理等，其後根據學生和企業的意願進行工作配對，進行2個學期，即8個月的全職工作，學生仍需修讀相關課程，並於工作完結後提交學習評估報告。

中大指目前已有逾70家企業參與計劃，包括來自醫療、科技、電訊、金融、檢測和驗證，以及公用事業等行業。計劃將於今年9月開始招募學生，並開放予所有於2021-2022年度就讀3年級或4年級的本科生申請，名額暫定為100名，成功參加者料於12月開展訓練課程及活動，預期明年5月開始全職工作體驗。