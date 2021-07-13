東方日報A1：石硤尾邨危樓　塌石屎險過剃頭

安在家中竟有飛來橫禍，全因政府官僚作風不作為。石硤尾邨是全港第一條公共屋邨，政府多年前啟動重建計劃，惟計劃中途煞停，現時尚有9座約40年樓齡的樓宇未納入重建。7旬失明長者梁婆婆獨居於該屋邨其中一個舊式公屋單位，近月不時有巨型石屎剝落，面積最大如一張書桌，倘被擊中將釀成慘劇；加上天花鋼筋生銹外露，地上滿是碎磚，猶如身處危樓，與「計時炸彈」同眠。有議員批評，已多次建議重建該屋邨，但當局未有理會，對此感到失望及憤怒，促房屋署認真處理重建公屋問題。

租戶梁婆婆是一名7旬獨居失明長者，平日喜歡坐在騎樓乘涼，她直言以往都有石灰跌落，更試過跌落食物上，由於未能看見，因而擔心會誤食石灰，故安裝隔板以作阻隔。至上月更開始出現一整片石屎剝落，故向房屋署求助，而房署職員亦曾派員到場視察，先要求梁自行拆去隔板，及後改口稱可以幫忙，惟指需要截電，及後的安裝亦要梁自行負責。

梁批評，自己年紀大加上雙目失明，難以處理工序，感覺被為難，加上以往房署提供全方位維修計劃，但「整完左又到右甩」，故未有接受。日前騎樓突有巨響，猜想是有石屎剝落，加上騎樓是通往洗手間的「必經之路」，膽戰心驚下向兒子求助，兒子前日到場幫忙處理，檢查石屎剝落的位置時，突然又發生石屎倒塌，腳部亦被𠝹傷。梁又提到，早年有傳可搬至同屋邨的已重建單位，「不知幾咁歡喜，不用提心吊膽」，可惜希望落空。其女兒斥房署，不停小修小補，但一段時間情況故態復萌，想叫媽媽不要留在家中，但又不知如何安置，十分無奈。

經民聯議員梁美芬到場視察後，對剝落的石屎感吃驚，直斥「好危險，會死人」，強調舊屋邨如石硤尾邨應盡快重建，一來面對房屋供應短缺時，重建後可以釋放土地空間，令更多人可以上樓，加上舊樓安全問題嚴重，直指「人命關天」。她又稱，曾向房署提出多項重建公屋的建議，唯獨房署未肯重建石硤尾邨，對此非常失望。

她續指，幸而梁婆婆未有受傷，但不幸事件隨時發生，她批評房署作風官僚，只按本子辦事，並非即時對症下藥。她又提到，兩年前經民聯曾於石硤尾邨召開居民大會，當時邀請了運輸及房屋局局長陳帆落區視察，到訪單位時亦有石屎剝落，猶如「計時炸彈」，陳當時指對重建問題會再作研究，促運房局不要再拘泥於以往做法，要以靈活思維處理，希望當局認真處理重建公屋問題。

房屋署回覆指，工程組人員曾到該住戶單位視察，由於露台天花被裝修遮擋，故未能即時完成檢查，辦事處昨午再聯絡該戶主，獲戶主同意今天（13日）進入單位檢查及進行所需維修。房署續指，屋邨日常維修均由駐邨工程人員跟進，如接獲住戶告知單位有石屎剝落情況，會安排工程人員檢查及即時移除鬆脫的石屎以策安全，然後再跟進修補工程。

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