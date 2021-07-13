Dr.東：運動姿勢不當　或誘發小腸氣

劉卓靈提醒，如患者沒有及時就醫，病情嚴重者會可能因腸臟壞死而死亡。(陳敏琪攝)

居家運動熱潮隨着疫情肆虐愈趨顯著，維持健康的體魄尤以重要，惟錯誤的運動姿勢和方法，容易引起常見的痛症問題或受傷，更可能誘發俗稱「小腸氣」的問題。有外科專科醫生指，疝氣非年長男士專利，健身不當亦可誘發，而疝氣早期病徵不明顯，病情輕微的患者或只在站立或咳嗽時，皮下會凸出一團軟組織在腹股溝。他提醒，如患者沒有及時就醫，病情嚴重者會可能因腸臟壞死而死亡。

不少人一聽到小腸氣便以為與小腸有關，但其實這種外科疾病稱為「疝氣」，可以發生在身體不同地方，外科專科醫生劉卓靈表示，疝氣所指的是腹股溝位置中的管道未有正常閉合，以致體內的組織或器官從腹腔壁薄弱的地方突出，在腹部或腹股溝形成腫塊，常見有腹股溝疝氣、股疝氣、臍疝氣及切口疝氣。

雖然不少年長男士因肌肉鬆弛，導致常見有小腸氣問題，但其實任何年紀的男士或女士均有機會出現。根據瑪麗醫院和東華醫院的數字顯示，每年共接獲400多宗疝氣病例，其中約5％為女性，男女比例的為19比1。

此外，一些常見的健身動作或運動類型，如舉啞鈴、划艇、捲腹、深蹲等，若動作不正確，容易增加腹腔壓力，從而使小腸穿過肌肉的缺口凸出。劉卓靈指，以舉啞鈴為例，如果健身人士未有保持背部挺直、膝蓋彎曲，或腰部彎曲，腹部就會承受過大壓力，導致腹壁出現缺口，使體內器官或組織跌出腹壁進入空隙，形成疝氣。他續指，飯後便立刻運動，過急或過度鍛煉的習慣也有機會誘發疝氣。

要治療疝氣，醫生會要求患者分別站立及平臥，以觸診方式了解腫脹的程度，配以超聲波或電腦掃描進行檢查。一般而言，治療方法有兩種：傳統手術及微創疝氣修補手術，前者會從腹壁外側修補，康復時間約1至2周；後者則使用腹腔鏡由腹壁內壁修補，康復時間約數天至1周。

劉卓靈提醒，隨着時間發展，疝氣不只帶來腹部不適，更會愈來愈大，一旦病情惡化，疝內的腸臟更受壓迫，斷絕血液供應，造成腸紋結壞死，需要緊急切除小腸，否則患者將有機會因腸臟藏壞死而死亡。故此他建議，市民如發現懷疑疝氣的病徵，便應及時求診，接受相關診斷及治療。