政Whats噏：鄧炳強首次局長評分即獲第2 曾國衞支持度同急升

上月25日鄧炳強由警務處處長升任為保安局局長，點知升職唔夠1個月，最新民意調查就顯示，市民對13位局長嘅滿意評分中，鄧已經急升至第2位喇。

香港研究協會今個月5至12日訪問咗1074名市民對特首、司局長及特區政府嘅滿意度，當中1分為非常不滿意，而5分為非常滿意。鄧炳強首次評分得2.3分，於13位局長中排名第2，只係較首位嘅環境局局長黃錦星低0.01分；而評分最低嘅局長就繼續係只得1.92分嘅教育局局長楊潤雄。當中分數上升最多嘅係政制及內地事務局局長曾國衞，上升0.24分啊。

另外喺3位司長當中，新任政務司司長李家超得到2.12分，高過去年出任保安局局長時介乎1.86分至2.03分嘅評分，評分排司長第2位，而評分最高嘅繼續係財政司司長陳茂波，佢得到2.3分。

香港研究協會負責人認為調查結果顯示市民對部分官員的滿意度回升，雖然本屆政府任期快將完結，但都促請成個問責團隊應該再接再厲，把握餘下任期，積極處理香港嘅深層次問題，改善市民生活。