鰂魚涌公園槍殺案　控辯雙方今結案陳詞

女子詹心桀疑因外祖母遺產分配問題槍擊4名親戚，造成兩死兩傷之案件，控辯雙方今天（13日）在高等法院進行結案陳詞，控方堅稱被告在案發時可能承受一些負面情緒，但正如精神科醫生所講，並不至於嚴重到影響判斷力；辯方則指，如陪審員無法肯定被告當時心智能力有否受損，應判處誤殺。

代表控方的高級助理刑事檢控專員黎劍華大律師陳詞指，本案是一場有預謀、有計劃的襲擊。被告身懷手槍及50發子彈，在親戚拿起手袋、轉身離開時執行計劃，開了4槍打中4個姨舅，反映被告並非在一時衝動下犯案。如要為被告洗脫謀殺罪名，辯方必須證明被告在案發當日心智失常，惟辯方精神科醫生黃以謙已經否定被告患精神分裂、重度抑鬱症或受冰毒影響；與被告相處近2年的控方精神科醫生雷聲響也指出，被告在還押小欖的首10個月表現與常人無異，直至她開始要面對審訊壓力才要求服用藥物，雷醫生亦指被告不只一次模仿其他精神病人的行為。控方質疑被告的可信性、懷疑她只是「詐病」。

辯方資深大律師蔡維邦指，毋庸置疑，被告當日開槍射殺2名死者，但被告的精神狀態可能減低她需負上的刑責，蔡大律師建議陪審員考慮被告的家庭背景以及她當時的心理狀態，會否有嚴重精神問題令她心理扭曲。蔡大律師解釋，被告在還押期間不能上網了解更多關於自己的病情，故修讀犯罪心理學及變態心理學了解自己，亦是人之常情。蔡大律師又質疑雷醫生指被告沒有精神問題的説法，他認為，如果被告沒有精神問題，不需要每10天與醫生面談，醫生亦不需向被告開抗抑鬱藥及鎮靜劑。蔡大律師又指，被告在案發前行為已經變得古怪，例如為自己準備骨灰龕位、去餐廳入座前會左望右望等等，多名親戚作供時都表示覺得被告奇怪，但沒有人願意花時間精神去了解被告，反而長期忽略被告的需要，最終攘成今次悲劇。

47歲女被告詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲），及意圖使二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向兩人射擊。