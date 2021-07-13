涉議辦外打人　網紅「搣時潘」無出庭官頒拘捕令

剛辭職的深水埗前區議員劉家衡之妻子、前網絡紅人「搣時潘」潘書韻，被指在於去年3月9日於長沙灣區議員李文浩辦事處外，與他人發生爭執，期間涉嫌與一名辦公室助理襲擊3名男女和毀壞另2名女子的衣物，因而被控5項襲擊致造成身體傷害罪及2項刑事毀壞罪。案件今天（13日）在西九龍裁判法院提堂，惟潘沒有到庭應訊，裁判官遂向她發出拘捕令。至於涉案辦公室助理則暫時毋須答辯，續准保釋至8月25日再訊。

報稱商人的27歲被告潘書韻，被控於2020年3月9日在長沙灣青山道名人商業中心605室門口，襲擊女子王西萍及何華；及無合理辯解而損壞女子楊美容的一條長褲，和女子羅群的一對高跟鞋。

同案報稱辦公室助理的32歲被告李譯喬，則被控於同日同地，襲擊王西萍、何華及男子關新偉。李今天暫毋須答辯，獲准以5000港元保釋候訊，期間不准離港，及須要每星期到警署報到3次。

女網紅「搣時潘」早前偕同另一名女伴，帶一名男子到油麻地彌敦道一間酒店大玩性虐遊戲，要求男子「舐鞋底」及脫剩內褲，過程期間一名攝影師進行拍攝及網上直播，事件驚動警方到場，經調查後以涉嫌破壞公眾體統罪拘捕3人。