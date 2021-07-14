建造業專才培訓　助青少年築夢成真

本港基建工程持續發展，建造業界亦逐步應用創新科技，知識型技術人才求賢若渴。有見及此，香港建造學院（學院）除了發展與資歷架構掛鈎課程，並為一年制「建造文憑」及「建造證書」畢業生提供「認可技術專才培訓計劃，與合作僱主共同提供學徒培訓，並結合學院的實力鞏固訓練、技術評核、創新科技教育等全面發展元素，協助畢業生循序漸進成為行業打理人。此外，學院亦與大型承建商合辦「承建商贊助計劃」，讓兩年制高等文憑學生於受訓期間可獲得額外津貼以及優先聘用的機會。兩名90後畢業生親身份享兩個計劃的特色，以及透過在職培訓及進修逐步在建造業找到目標，實踐夢想。冀以自身經歷及成果，鼓勵應屆中學文憑試考生投身建造業，為本港基建出一分力，也為自己開拓光明前景。

身形嬌小的林燕琴（Eita）完成兩年制「屋宇建造監工高等文憑」，在學期間她有機會參與「承建商贊助計劃」，並獲一家大型建築公司聘為監工學徒。當初走進地盤與剛陽的建築工人交流，她坦言擔心工友不信服自己，惟憑着彼此尊重，慢慢建立互信，笑言工友雖然較粗聲粗氣，但他們對人真誠、工作用心，彼此能融洽相處，合作愉快。

Eita完成中六課程後，因為DSE成績未如理想，便投身社會工作，輾轉做過不同的工作，但都覺得不太適合自己，對前途感到迷惘。後來經朋友介紹，認識到學院的建造監工高等文憑課程，發現課程既可免學費讀書進修，更有津貼及實習機會，認為十分適合自己。課程理論與實踐並重，靈活實用，她親身體驗如砌磚、紮鐵及油漆等工序；學院也舉辦校運會、歷奇訓練等多元課外活動，助她在日後的工作上無往而不利。而她亦因表現突出獲公司推薦參加「2021建造業傑出學徒選舉」，如果獲勝，更有機會到海外交流。

她修讀的課程包括18個月課堂及6個月在職培訓，公司讓她邊做邊學完成高級文憑，最近已獲香港城市大學取錄，今年9月入讀建築管理（榮譽）理學士課程，逐步實踐成為工程師的夢想。她現時擔任的監督工作涵蓋建造業多個工序，由泥水期至完工收樓，坦言見證萬丈高樓從地起，就像看着兒子出生那樣滿足。回想公司同事上下齊心，為了讓收樓質素盡善盡美而工作至凌晨，她更認清方向，以建造業為終身事業，亦鼓勵應屆文憑試考生報讀學院課程，為自己提供多一條出路。

另一位香港建造學院畢業的學徒，則是參與「認可技術專才培訓計劃」的陳俊熹。建造證書（砌磚及批盪）畢業的他親自示範將磚砌成牆，一絲不苟的工作態度及純熟手藝令他取得砌磚的大工資格（師傅牌），並將於8月考取批盪的大工資格。陳俊熹形容學院作為有志之士踏足建築界的橋樑，是年青人入行的最佳途徑。

曾任職室內設計及布景設計的他認為，最初報讀課程是想學習裝修方面的知識，對將來工作及營商甚有幫助，而學院提供模擬工地環境的工場，能讓他活學活用，而且課程既有理論基礎，亦教授科技相關知識，讓他很快掌握技巧。

參加「認可技術專才培訓計劃」後，陳俊熹獲學院安排在一家大型承建商受聘為泥水學徒，親自在地盤學以致用。記得自己曾經有份參與的大埔白石角住宅項目，現時已售出大部分單位，回想當初由砌起磚牆，到將牆壁批盪至光滑，看着樓盤順利完工，感到相當自豪。

地盤工作需要付出勞力和汗水，俊熹勉勵年青人要不畏艱辛，堅持自己，只要一邊工作一邊進修，會有不錯的回報及晉升機會。他取得大工資格後，亦會繼續進修成為「泥水打理人」。學院現在的「建造業職專發展計劃」正為學生鋪排技能、學歷雙軌發展的階梯。