會員積分投訴按年升2成　消委會指商戶計劃條款欠透明

近年不少大型連鎖商店均推出會員積分計劃，以催谷消費。惟消費者委員會接獲有關會員積分的投訴個案逐年上升，今年首6個月共接獲18宗相關投訴，較去年同期升2成。有長者投訴會員積分設使用限期，不善使用手機查閲資料而令積分逾期失效，被定期扣減招損失。消委會指出，不同商戶的計劃條款有欠透明，建議商戶可在消費單據清楚展示積分餘額及即將到期提醒，有助吸引消費者持續光顧。

投訴人是一名長者，每次於超級市場購物時均會使用A公司的會員卡儲分，但他發現即使在近年未曾使用積分兌換獎賞，積分餘額卻遞減，投訴人感到疑惑，致電A公司查詢後才

得知會員積分僅設2年使用期限，其後將會自動失效。

該名長者自行計算單據發現去年A公司已扣近445分，他反映長者一般不懂使用手機查閱積分資料，只能依靠單據上顯示的積分餘額，亦不知道積分過期後會被扣除，因而白白浪費積分，故要求A公司補回被扣的積分，同時認為積分不應設使用限期，A公司亦應改善系統讓顧客獲悉積分的到期日。經消委會調停，A公司酌情將約800積分存入投訴人的會員戶口，重申積分有效期為兩年。

有投訴人於本年3月26日透過B公司手機程式兌換了6張超級市場50港元電子現金券，惟近日欲再使用現金券時，卻發現手機程式內尚餘的4張電子現金券不翼而飛。致電公司查詢後才發現有關電子現金券已於4月9日到期，投訴人認為現金券僅得十多天有效期並不合理，而且B公司積分兌換頁面沒有特別注明現金券的使用期，對消費者有欠公平。

另有投訴人指於家品店選購一件貨品時，但由於系統出現問題，最終未能扣減20港元的會員優惠，但該名投訴人其後透過電郵向該家品店反映無法兌現優惠時，苦等3個月才獲回覆優惠不設退還，投訴人不滿該公司未有兌現承諾，故向消委會投訴。

消委會指出，商戶提供積分獎賞，原意為建立顧客忠誠度，然而若因種種原因令消費者損失積分或最終未能兌換獎賞，則會損害商戶與消費者之間的信任和關係，得不償失。消委會認爲，提供積分優惠的商戶有責任確保會員系統及相關應用程式妥善運作，又建議商戶可在消費單據清楚展示積分餘額及即將到期提醒，職員亦可於每次結帳時詢問是否使用積分等。而消費者也應定期透過網頁及手機程式查閱積分餘額及有效期，並適時兌現獎賞，以免浪費積分。