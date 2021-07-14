避風塘停泊位不足　海事處：明年下半年完成需求評估工作

香港漁民一直面對本港避風塘停泊位不足等問題，運輸及房屋局今(14日)回應議員書面質詢時指，根據2017年預測，香港水域內的整體避風泊位供應足以應付至2030年的需求，海事處已於上年8月展開新一輪定期評估，並會探討擴展避風塘，預計明年下半年完成評估。

運房局稱，根據海事處於2017年公布《避風塘面積需求評估2015-2030》的預測，本港水域內的整體避風泊位供應足以應付至2030年的需求。海事處已於去年8月展開新一輪的定期評估，並會檢視自2017年6月至今，各類別船隻的避風泊位供求情況，同時考慮避風泊位數目、船隻數目及其大小變動等趨勢，審視業界提出的建議，探討個別避風塘是否有空間擴展，預計評估可於2022年下半年完成。

此外，為增加泊位供應，海事處自2017年陸續增加約1,000個私人繫泊設備位置，其中700多個位於喜靈洲避風塘內的新私人繫泊設備區，其餘則位於擴充後的西貢私人繫泊設備區及大埔。截至今年6月底，海事處已批准共189宗在喜靈洲避風塘和擴充後的西貢私人繫泊設備區敷設私人繫泊設備的申請，而新一輪喜靈洲避風塘的私人繫泊設備申請已於上月展開。

根據海事處紀錄，過去兩年颱風襲港時，全港14個避風塘當中只有1個使用率達百分之百，其中2020年為土瓜灣避風塘，2019年為屯門避風塘。至於2018年超強颱風「山竹」襲港及懸掛八號颱風信號時，全港14個避風塘只有3個，包括藍巴勒海峽、土瓜灣及屯門避風塘的使用率達百分之百，其餘11個避風塘，包括在維多利亞港內可容納長達50米船隻的觀塘避風塘及新油麻地避風塘仍有避風泊位可供使用。