憂網上銷售需商業登記礙業務發展　議員促修例豁免

現時無論是實體或網上經營業務均需辦理商業登記，議員提出有市民只在網上遊戲中買賣武器，又或出售二手物品為支持環保，但不知需辦理商業登記而誤墮法網，同時阻礙網上銷售業務的發展。議員促請政府修例，豁免部分網上銷售業務繳交商業登記費的要求。

一名12歲女童在過去3年透過網上拍賣平台進行了10宗交易，於上月突然接獲稅務局信函要求補交共8,250港元的商業登記費。議員葛珮帆認為女童被突然「追錢」是晴天霹靂，「嚇死佢，都嚇死佢父母」。葛指在網上世界，很多青年人在遊戲中買賣武器，又或只是想支持環保出售二手家具，並不是為經營生意提供銷售服務。她認為政府不應「睇有咩條例喺手」，而是修例豁免有關情況。

議員陳恒鑌指市民只是透過網上戶口賣「濕星嘢」，認為市民不用專程聘請會計師及核數師，但同時又容易誤墮法網。另外，他提及賣家經常在交收貨物時被「放飛機」，較難提供準確的單據。陳認為本港網上銷售並不昌盛，「搞極都搞唔起」，相信與稅務要求不清晰有關，促政府追上時代發展，修例豁免小額網上交易繳交商業登記費用的要求。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指，任何人包括18歲以下的人士，在香港經營實體或網上業務均要辦理商業登記。若然業務利潤主要從提供服務所得，而每月平均銷售或收入總額不超過1萬港元；或者利潤主要從其他業務所得，而每月平均銷售或收入總額不超過3萬港元則可豁免繳交商業登記費。

許指出，稅務局在2018至2020年查核涉及網上交易的商業登記個案數目，分別為1817、1084及2657宗。經查核後分別有247、180及231宗個案，被要求補辦商業登記及繳交相關費用。他又指局方會強化資訊發放，主動聯絡各網上交易及拍賣平台，協助用戶知悉進行交易涉及潛在的商業登記及利得稅責任。