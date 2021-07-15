修例複雜且具爭議　本屆政府餘下時間有限　不推一手樓空置稅

本屆政府曾表示會推出一手樓空置稅，但至今仍未有進一步進展。議員麥美娟今早（15日）在行政長官答問會中詢問特首林鄭月娥會否重推一手樓空置稅，惟林鄭指今屆政府餘下任期時間不多，不會檢視相關條例，不會推出相關稅項。

麥美娟在發問時批評新界北發展7年間用了10億港元，卻只是做了研究，「草都唔生條」、實在太慢。麥指林鄭月娥在答問會開場發言時表示會有不動搖的勇氣督導政策，她質疑政府會否以此勇氣檢討所有法例，例如《城市規劃條例》及《保護海港條例》，以及重推一手樓土地空置稅。

林鄭月娥回應，往往在政府提交草案或建議時，不少人均會批評需時過長，她解釋是因為香港有很多法定條例，例如城規及環境影響評估研究均需12個月，之後又不排除出現司法覆核，希望日後不會再有太多司法覆核，政府亦會繼續精簡程序。

對於修改《城市規劃條例》及《保護海港條例》，她指檢視條例是大工作，本屆政府難以檢視該兩條條例，惟希望下屆政府可以完成此工作；不過她又指條例均有其歷史背景，例如《保護海港條例》源於市民對維港的熱愛，不能只為增加土地而修改，政策若得不到市民支持亦沒用。她指即使法例不能推倒重來，但總有改善空間。

麥美娟隨即指林鄭聲稱會有不動搖的勇氣，要求她再說一次重推一手樓空置稅。林鄭卻指勇氣和鹵莽只是一塊兩面幣，政府的確會勇敢覓土地，但不會衝動修改條例。她又指稅務問題敏感，所以更不敢輕易作承諾。她指本屆政府只餘下半年多的時間， 本屆立法會更只有3個月，急於推行政策並沒有好處，又擔心若她「講太多」，會令大家有遐想。