環保署建築廢物收集預約服務　今起擴展至元朗沙田大埔區

環境保護署「好好斗」建築廢物收集預約服務今日(15日)起擴展至元朗、沙田及大埔區，市民及裝修業界可以透過「好好斗」流動應用程式，預約將這些地區內裝修工程產生的小量建築廢物，交予服務承辦商回收處理。在回收基金的支援下，服務承辦商配合集運安排及回收分類以減省運輸及棄置成本，只按量收取每公噸惰性建築廢物71港元和每公噸非惰性建築廢物200港元的服務費。

環保署發言人表示，今年初率先在深水埗區展開由業界主導的地區性建築廢物收集及回收服務先導計劃，並於今起將擴展至元朗、沙田及大埔區，透過設立方便的建築廢物收集點和使用智能環保斗，並利用「好好斗」流動應用程式預約，收集小型裝修工程產生的建築廢物，從而提供方便、省時及有效益的建築廢物收集服務，在源頭減少非法棄置建築廢物。

該署續稱，除了持續優化深水埗的試點項目，包括加強宣傳教育、積極聯絡地區人士參與、逐步增加區內收集點外，署方在上述各區開展先導計劃期間，亦會同時在區內加強執法行動，包括靈活部署流動監察攝錄系統及加強人手進行突擊巡查，以打擊非法棄置建築廢物活動等。