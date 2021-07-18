團體設「老幼勁舞團」　青年回饋社會　長者強身健體

香港人口老化問題日趨嚴重，青年人卻鮮有機會與長者交流。有組織選擇「舞蹈」為媒介，舉辦長幼共融計劃「老幼勁舞團」，推動青年與社區的聯繫，同時加強長者的支援網絡，營造長幼互動及跨代共融的氛圍，計劃目前正招募更多長者學員，歡迎男女長者參加。有學員分享，計劃有助認識新朋友及訓練手腳。

保良局獲社區投資共享基金資助，舉辦為期3年的長幼共融計劃「老幼勁舞團」。計劃讓地區團體、青少年及長者合作，並透過計劃提升青年人的參與度，為長者人生添色彩，同時肯定自我價值及回饋社區。而過程中，青少年成為長者的舞蹈老師，長者亦會教授年輕人烹調保健湯水及製作傳統節日美食，兩者達致凹凸互補的關係。計劃重點項目包括「14天女團育成計劃」，青年導師則會教授長者學習如何跳潮流韓式舞蹈，再由不同專業界別人士協作，包括物理治療師及專業舞者等。

老幼勁舞團導師陳心余分享，自己從未教過長者跳舞，一開始都不太清楚長者實力，過程中遇到不少困難，最終因長者較難記舞步，故自行創作不同口訣及比喻，並拍攝教學片段，讓長者回家複習，熟習舞步，逐漸學習如何與長者相處。長者學員蔡燕儀則指自己曾中風，起初會有較多顧慮，幸得同學及導師鼓勵，才踏出第一步。她形容，通過計劃不但能夠認識新朋友，亦有助訓練手腳，連帶跌倒的次數亦大幅減少，令她感到非常開心。至於最年長的82歲學員鄒麗姿則表示，透過加入舞團能夠強健體魄及認識新朋友。