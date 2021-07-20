立會研進一步修改議規　議員可自由選擇加入內會財會　最少50人

立法會議事規則委員會(議規會)今日(20日)開會，討論內務委員會和財務委員會人數問題。會上同意日後毋須再要求全體議員參與內會和財會，改為自由選擇是否加入(opt-in)，設人數下限各最少50人，有關方案將諮詢全體議員3星期。議規會主席謝偉俊表示，今次方案並無強制議員必須加入至少其中一個委員會，即使選擇兩者均不加入亦無問題，強調有關做法屬「國際慣例」，外國的議會亦有採用類似做法。

隨住來屆立法會將由目前70席增至90席，現屆立法會早前先後多次修訂《議事規則》，包括限制加入事務委員會等人數，及縮短議員發言時間，以提高審議效率。議規會今日再開會，討論改動日後內會和財會人數安排，日後議員可自由選擇是否加入，設人數下限各最少50人，據悉方案獲一眾委員原則上同意，未來3星期將諮詢全體議員意見。

謝偉俊表示，新方案並無就議員是否參與內會或財會設任何限制，即使有議員選擇同時加入兩者，甚至兩者均選擇不加入，均屬今次方案下容許的做法。他強調，有關做法屬「國際慣例」，又謂真正有效的會議毋須過多議員參與。

不過，內會決定是否就法案成立委員會，而財會更涉及審批公帑撥款及政府人事編制，若容許議員可選擇完全不加入內會和財會，會否有違公眾期望？謝回應時強調，很多議員本身已經公務繁重，而且今次修訂旨在令議會運作更有效率「而唔係好似成班柴娃娃咁入曬去，然後一人講幾句」。