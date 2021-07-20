查帕卡增強為颱風　料3號風球今早維持一段時間

天文台昨日（19日）下午4時10分發出的3號強風信號，目前仍然生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。

天文台指，強烈熱帶風暴查帕卡已增強為颱風，今日（20日）上午2時，查帕卡集結在香港之西南約220公里，即在北緯21.1度，東經112.5度附近，預料向偏北方向緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。

與查帕卡相關的烈風範圍相對較細；除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風的機會不大。預料三號強風信號會在今早維持一段時間。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。在過去一小時，昂坪、大老山及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時60、49及45公里，最高陣風分別為每小時75、66及53公里。

此外，熱帶氣旋煙花會在未來兩三天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，大致移向中國東南沿岸。

本港地區今日天氣預測，吹清勁至強風程度東至東南風，高地間中吹烈風，海有大浪及湧浪；多雲，有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。氣溫介乎25至28度。展望星期三有驟雨、狂風及雷暴，初時雨勢頗大。本週後期驟雨減少，短暫時間有陽光。

今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。