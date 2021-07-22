青衣新驗車大樓危機四伏　再有車輛誤入車坑

青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓軟件硬件「瓣瓣唔掂」！東網早前揭發由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程承辦的電腦系統「壞腦」超過一個月，最新發現新大樓內的驗車槽再出意外，本周二(20日)有車輛誤入車坑，幸無人受傷。有前往驗車的司機形容當時情況危險，指容易傷及於車底工作的驗車員，促請署方促快改善設計。

東網早於5月中已踢爆新大樓內的驗車槽明顯較以前闊，地下亦無指示線，提醒司機如何駛入，4月時有一輛貨車驗車時發生意外，其一邊車輪墮入槽中。不幸事件近日再次發生，有司機指前日(20日)下午3至4時，又有一架貨車車輪跌入驗車軌，需要多名工作人員合力將車輛抬起，情況危險。

運輸署回覆時確認事件，並指運輸署車輛檢驗綜合大樓（驗車大樓）在設計時已考慮不同車輛的闊度，設有不同闊度的驗車坑道，以配合驗檢各類型車輛。驗車大樓啟用至今，分別在4月24日及7月20日發生兩宗車輛誤入車坑的事故，兩宗事件中均無人受傷。

就4月24日發生的事故，根據營運商調查結果顯示，由於車輛違反驗車程序，在車坑上倒車引致車輛偏離原定行車線，車輪誤入車坑。該署已要求營運商必須向車輛發出清晰指示，嚴禁車輛在驗車線上倒車。

另外，亦要求驗車服務營運商就7月20日發生的事故提交報告，並提醒營運商密切監察車輛檢驗工作，會繼續密切監察及跟進營運商的表現。 驗車大樓啟用至今，該署共收到6宗涉及大樓投入服務初期車輛排隊進場驗車安排的投訴，與電腦系統及驗車設備無關。