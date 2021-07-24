子女移民前一個月方通知　明言不再供養　長者求助感被遺棄

本港移民潮持續，由於不少選擇移民的人士均是年輕一代，家庭中的長者若選擇離下，便會出現照顧問題。有機構透露，以往數年從未接獲移民相關求助，但由今年4月起已收到26宗求助，求助者平均年齡56歲，最年長的89歲，當中約75%求助者的子女移民而自己留港，除部分人得悉情況的通知期短外，更有人選擇離港後不再膽養家中長輩。

據報，明愛向晴軒危機專線以往主要接收與債務或婚外情等相關助，但至今年4月起移民相關求助湧現，在26宗求助中男性比例達60%，逾40%為70歲以上人士。在整體求助中，約25%的個案是照顧者，由於兄弟姊妹即將移民離港，令自身獨自照顧在港長者的壓力大增。

該機構表示，有個案求助人曾指由於子女移民使費較大，已明言離港後不會再贍養老人。另外，亦有求助人指家人移民「通知期」甚短，甚至短至約1個月，令求助者自覺被遺棄；或是擔心自己日後到醫院無人陪同，對未來生活充滿擔憂；甚至有人害怕其中一名子女移民後，自己會被另一子女家暴或虐待。

機構提醒，移民是重大決定，對長者來說是一次重大分離事件，情緒需要時間平復，但是若已經影響到日常生活，情況持續2周或以上便應尋求專業人士幫助。