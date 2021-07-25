引進新水底定位技術　克服誤差

海底世界變幻莫測，值得探秘研究，惟以往所用的水底探測技術有一定限制，未能確切定位。香港城市大學海洋污染國家重點實驗室（SKLMP）去年從荷蘭引進嶄新的水底定位技術，結合多種無線傳訊技術包括人造衞星GPS﹑水下聲納﹑wifi及藍牙，能克服以往的定位偏差問題，精準地探測珊瑚群落的定位、範圍、覆蓋率與品種。技術同樣適用於水底拯救，希望日後可廣泛應用。

由於水底未能使用全球定位系統，團隊指以往一直是在船上運用全球定位系統，配合下墜式攝影系統來進行海底調查，但由於攝影儀器隨水流影響，水面水底位置有一定偏差，而且未能準確得知海床深度，加上香港海水能見度較低，增加記錄難度。

團隊於去年從荷蘭引入全新的水底定位技術，可透過三條長型浮標在水底研究範圍進行三角定位，浮標有一半露出水面，水底部分利用聲納系統，連接潛水員使用的平板電腦，水面部分則使用全球定位系統，新技術可以準確運算，得知潛水員的位置，而且海底攝影出來的影像會附有數據位置，影像會有6成重疊來製成地圖。

新技術可將下墜式攝影系統的水深5至8米誤差減至0誤差，也可有效運用在水底拯救中，能更迅速準確地拯救。新技術耗資30萬元，團隊期望未來可以引入水底機械人，配合人工智能進行海底調查，有助更準確進行監測。