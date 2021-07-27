96%受訪者指禁聚令太緊　有商會代表促盡早通關挽經濟

新冠肺炎疫情持續1年半，本港疫情逐漸穩定，社會期望通關。香港民意研究所今(27日)公布最新調查結果，96%的受訪者認為現時的禁聚令太緊。有教育中心商會代表認為港府應改變防疫策略，及早轉變零確診的目標，盡早通關，以挽救香港經濟。

香港民研於本月16至21日以電郵訪問了5636名市民，調查結果顯示，68%的受訪者認為現時可全面取消禁聚令，96%的受訪者亦認為現時禁聚令太緊。

香港教育中心商會副主席任偉豪表示，早前有經濟刊物指出，隨着全球經濟重啟，假如有些國家或城市未能恢復通關，或會令本身的商業中心地位永久受損。他認為如果本港只為追求零確診，而比其他地區遲通關，必定會長遠影響香港的整體經濟，故希望政府及早轉變零確診的目標，以挽救香港經濟。

在教育方面，他指不少家長、教師和學生都認為9月開學時應維持半日制上課時間，不少家長亦反映，認為半日制上課更適合小朋友，既有更多親子時間，又能多參與課餘活動。他建議當局可以考慮到半日制給學生的好處，甚至可以考慮疫症後都繼續維持半日制上課。