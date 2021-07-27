元朗三連鎖肉食店叫賣錄音屢擾民　兩公司遭罰1.6萬元

經營連鎖肉食店的「朗豐食品有限公司」和「博城有限公司」，因旗下位於元朗的分店持續大聲播放叫賣錄音，對附近市民造成噪音煩擾，在粉嶺裁判法院被裁定違反《噪音管制條例》，共被判罰款1.6萬港元。

涉案的「朗豐食品有限公司」，因其位於合財街的2間肉食店發出叫賣噪音，先後在7月20日和今日(27日)被定罪；至於「博城有限公司」則因其位於牡丹街的肉食店造成噪音煩擾，亦於今日被定罪。

環境保護署自2018年1月起，在全港各區加強打擊店舖叫賣造成噪音煩擾的違法行為，至今共有84宗違例被法庭定罪個案，合共被判罰款達442,200港元。就元朗區而言，由2018年至今，該區有25宗店舖同樣違例被定罪，合共被判處罰款超過8萬港元。

環保署的執法行動將持續進行。根據《噪音管制條例》店舖為招徠顧客而播放宣傳錄音，必須盡量將聲量限於店舖內，避免對店外其他人士或附近居民造成噪音煩擾，否則屬違法行為，一經定罪，最高可被處罰款1萬港元，屢次違規的店舖經營者或公司董事亦須負上個人刑責。