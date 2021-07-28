資助酒店賓館作過渡性房屋踴躍　蘇偉文料短期再添400房間

香港房屋供應緊張，政府早前宣布將實施先導計劃，資助非政府機構(NGO)租用約800間酒店和賓館房間作過渡性房屋用途。運輸及房屋局副局長蘇偉文今早(28日)在電台節目表示，至今已經批出2個項目，涉及1間酒店和14間賓館。

蘇表示，目前仍有不少項目在研究當中，涉及10多個非政府機構、30多間賓館，合共超過400間房間，預計短期內可以落實。他強調，當局會考慮酒店賓館的房間狀況、治安和衞生等，暫時未有賓館因牌照期問題而不獲批。

政府早前表示，所有酒店或賓館都可以參與，專責小組會就牌照作審查，並會考慮地契和公契條款。其後雙方可就租約訂立條款，包括房間租金、年期等，而合約期不可少於2年，而房間人均面積期望至少達7平方米。至於水電費，代表稱可於租約反映，有需要就可加設獨立電錶。

此外，兩年租約計算，每間房的資助上限為133,500港元，每個月上限約5,500港元，以支持項目整體營運開支。資助金額將以4個因素決定，包括NGO建議的可負擔租金、處所狀況、NGO的行政開支、小型改善或設置添置。