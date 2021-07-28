防母嬰感染　港初生兒須打3劑疫苗　目標2030年消滅乙肝

世界衞生組織目標在2030年或之前消除病毒性肝炎帶來的重大公共衞生威脅，將今日(28日)訂為「世界肝炎日」，本港衞生署亦積極配合，以「斷絕乙肝母嬰傳播，實現無乙肝新一代」為主題，向公眾宣揚預防乙型肝炎母嬰傳播的重要性。

母嬰傳播是乙型肝炎的主要傳播途徑，根據2019年的數據，本港有約4%的孕婦感染乙型肝炎病毒，更有90%機會發展為慢性乙型肝炎。為預防乙肝母嬰傳播，所有初生嬰兒應完成接種3劑乙型肝炎疫苗，乙型肝炎帶病毒母親則應接受適當產前護理和長期跟進肝臟情況，乙型肝炎疫苗注射計劃的覆蓋率一般達到99%。

本港自2020年8月起，患有乙型肝炎且病毒載量高的孕婦會獲提供抗病毒藥物，以進一步降低乙型肝炎母嬰傳播的風險；2020年10月更訂立《2020–2024年香港病毒性肝炎行動計劃》，制定整體策略及具體行動，以減少病毒性肝炎的傳播及降低患病和死亡數字。

香港自80年代起推行孕婦乙型肝炎篩查及兒童普及乙型肝炎疫苗注射計劃。若母親帶有乙型肝炎病毒，所生的嬰兒需接受乙型肝炎免疫球蛋白注射，以提供額外保護，免受乙型肝炎病毒感染。