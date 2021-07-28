74歲老婦接種科興疫苗後死亡　另再多5青年針後現心肌炎或心包炎

新冠疫苗接種計劃下異常事件不絕，食物及衞生局今日(28日)公布，過去一周再多5宗涉及18歲以下青少年打針後出現懷疑心肌炎或心包炎個案，為年齡介乎12至15歲的男子，他們在接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗後1至2天內出現胸痛，目前情況穩定。同期亦多1宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡個案，涉及一名74歲女子，曾接種由內地研發的科興疫苗，臨床死因為高血壓性心臟病，當局指沒有臨床證據顯示死亡由疫苗導致。

當局表示，截至本周日(25日)的過去一周，衞生署共接獲179宗接種新冠疫苗的異常事件報告，至今累計共接獲4,539宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.09%。至今累計有27宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡個案，當局指沒有任何死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫管局資料，6月28日至本月25日期間，未有接種新冠疫苗的死亡個案比率為每10萬人有74.2宗，有打針的死亡個案比率為每10萬人有2.3宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。未有接種疫苗的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有3.9宗，而有打針的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.2宗。此外，未打針的流產個案比率為每10萬人有28.1宗，有打針的流產的個案比率為每10萬人有6.4宗。