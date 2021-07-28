消防處率先撥亂反正　明年1月全面推行中式步操

消防處成為首個全面推行中式步操的紀律部隊，東網獲得一份消防處的內部文件，指消防學院由周一（26日）起已正式加入中式步操作為常規的步操訓練項目，初步已定明年1月24日全面使用。東網早已提倡撥亂反正，改行中式步操，去除戀殖。

消防處回覆東網查詢時表示，會陸續安排不同形式的培訓，協助不同單位約10,000名軍裝人員掌握中式步操的技巧，以便在日常不同儀式或場合中應用。整體而言，消防處以明年1月下旬為目標，在部門全面推行中式步操。

另外，在明年1月下旬首批接受中式步操訓練的學員會以中式步操進行結業會操。處方在文件中表示，在本月26日開始，入職的軍裝人員將在學院接受中式而不再是英式的步操訓練，而在未來的日子中，處方會陸續安排不同形式的培訓，協助不同單位的軍裝人員掌握中式步操的要領，以便在日常不同儀式或場合中應用。

消防處回覆東網查詢時表示，該處於上周五（23日）發出內部行政通告，向所有同事闡述全面推行中式步操的時間表及整體安排，為進一步加強屬員對國家安全的意識和對國家的自豪感，在消防及救護學院已具備足夠的培訓條件下，會由周一（26日）起正式引入中式步操作為常規的步操訓練項目。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，對有紀律部隊全面改用中式步操表示「欣喜」，提到東網爭取有關改變近兩年，不同的政府部門及部隊初時並沒有太大意欲，直至《港區國安法》推行，社會上更加著重愛國的意識，各紀律部隊亦相繼在不同的場合選擇以中式步操進行儀式。

就是次消防計劃全面改用中式步操，陳形容是一個重大的「里程碑」，望其他紀律部隊亦可倣效，全面摒棄有殖民地色彩的步操型式，他又認為「型式固然主要，但更重要的是人心」，期望此舉可以提升紀律部律的愛國情操。他亦希望透過逐漸去除殖民地色彩，可以鞏固全港市民及公務員的愛國意識。