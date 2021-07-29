今增2宗輸入病例 46歲男赴英後確診 在港曾居珀麗酒店納強檢

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，今日(29日)新增2宗確診個案，均為輸入病例，涉及2名33及46歲男患者，分別從坦桑尼亞及美國抵港。本港至今累計個案至11,983宗，另錄得少於5宗初步確診個案。

該2宗輸入個案，其中33歲男子本周日(25日)乘搭KL819航班從坦桑尼亞抵港，於青衣華逸酒店檢疫，沒有病徵。另一名46歲男子同日乘搭CX883航班由美國抵港，於紅磡香港嘉里酒店檢疫，本周二(27日)出現病徵。2人均驗出帶有L452R變種病毒。其中46歲男子曾於3月17日及4月7日於本港接種2劑由內地及德國合作研發的復必泰疫苗，6月30日於本港進行血液樣本檢測驗出新冠病毒刺突蛋白抗體。

此外，防護中心表示，昨日(28日)接獲通報1宗於英國確診的個案，涉及一名46歲男病人。他於本月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，並在本月17日進行病毒檢測後確診，沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。

為審慎起見，該男子於潛伏期在本港曾居住的地方，亦即銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店，已於昨晚被納入強檢名單。任何於本月4日至28日期間，曾身處上述地方內超過2小時的人士，須在本周六(31日)或之前接受強制檢測。