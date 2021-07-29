呈假報價單騙環保署資助　公司董事員工詐騙罪成

廉政公署早前落案起訴一間空調系統供應商一名董事及一名僱員，控告他們為一間印刷公司安裝環保空調系統時提交虛假報價文件，串謀詐騙政府資助29萬港元。2名被告今日（29日）於區域法院被裁定串謀詐騙罪成。主審暫委法官陳慧敏決定將案押後至8月18日聽取求情。期間2名被告須還押懲教署看管。

本案首被告徐煒文（46歲）案發時是現已結業的富藤環保科技有限公司（下稱「富藤」）的董事兼股東；次被告黃翠婷（33歲）則在富藤任職助理。案情透露，環境保護署自2008年4月起推行清潔生產夥伴計劃，為在廣東及香港的港資工廠提供資助，鼓勵及協助它們採用清潔生產技術及作業方式。有關計劃由香港生產力促進局負責執行。根據計劃，資助申請者必須遵守相關採購守則，如採購項目總值在5萬港元與143萬港元之間，就必須取得最少5間供應商的書面報價。

一間印刷公司聘用富藤安裝環保空調系統，並向生產力促進局申請資助。生產力促進局於2014年7月接獲該印刷公司透過次被告電郵提交的資助申請，金額為30萬港元。首被告就於同年10月指示富藤另一名僱員，向生產力促進局呈交富藤的報價單，及另外４份報價較高的假報價單。結果生產力促進局在同年12月批准資助申請，並在富藤完成安裝該空調系統後，於2016年8月向該印刷公司發放29萬港元資助。廉署其後調查發現，上述4份報價單，乃次被告及上述富藤僱員應首被告的指示而擬備。