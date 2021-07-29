武警「八一」啟用新隊徽　遇嚴重威脅時行動毋須先請示

中國國防部周四（29日）交代，武警部隊新隊徽將於今年8月1日，即解放軍「八一建軍節」啟用隊徽，以激勵官兵履行新時代使命任務。此外，全國人大常委會法工委周三（28日）解讀新法，指武警部隊在遇上重大災情、暴力恐怖事件等嚴重威脅公共安全的情況時，「可以邊行動邊報告」。

國防部新聞發言人吳謙在例行記者會上介紹，武警部隊新隊徽中心圖案以國徽為主體，代表武警部隊是中華人民共和國武裝力量的重要組成部分；背景是武警部隊隊旗，體現旗徽一致，代表武警部隊由黨中央、中央軍事委員會集中統一領導。盾牌、長城象徵武警部隊有效履行新時代使命任務；環繞的橄欖枝象徵和平安定。據了解，以往武警部隊與民警曾共用同一隊徽；2007年版本的武警服在帽徽上額外添加了橄欖枝等，以與民警警徽區分。

全國人大法工委國家法室主任童衞東，周三在國防軍事立法集體採訪上解讀，去年新修訂的《武警法》把領導體制改為黨中央、中央軍委集中統一領導的同時，為防止溝通不順暢而影響武警執行任務，新法允許武警在遇上重大災情、險情或者暴力恐怖事件等嚴重威脅公共安全或者公民人身財產安全的緊急情況時，依照中央軍委規定採取行動並同時報告。