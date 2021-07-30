7.21案保衞家園被判7年　政界指唐英傑案判刑太輕　

首宗《港區國安法》案件判刑，被告唐英傑被判入獄9年。有政界人士認為法官最終判部分刑期同期執行，令社會感覺刑期太短。相反，前年元朗7.21襲擊案的7名被告因暴動罪等罪成，被判監3年半至7年不等，有議員認為他們為保衞家園是情有可原，判刑過重。

立法會保安事務委員會主席陳克勤指出，接獲市民反映唐英傑明顯想分裂國家，更加主動駕駛電單車撞向警察，罪行嚴重，卻判刑太輕。陳指出因部分刑期是同期執行，會給予市民過份低估案情的感覺，缺乏阻嚇性。反觀7.21案社會均覺得判刑太重，因被告是為了保衞家園，應情有可原。

身兼執業大律師的議員容海恩同意唐英傑案更顯示7.21案判刑太重，她提到唐在犯案後並無悔意，應給予嚴重刑罰。容期望案件可堵塞國家安全漏洞，警示市民有心違法會被判重刑，同時促區議員不要再在辦事處放置光時標語。另議員周浩鼎亦指出，唐英傑開車撞向警員，令警員嚴重受傷，認為法官應考慮更高一級的量刑起點，加重判刑，如判處10年以上的徒刑。

至於有聲音質疑是次判決顯示司法體系被武器化，用以鎮壓異己。議員葛珮帆認為是混淆視聽、詆毀國安法及香港法治，她認為唐被判刑是罪有應得，期望此案例可有效遏止反中亂港分子的激進行為。另外，葛指出有狂徒公然於網上貼出辱罵有關法官、恐嚇執法人員的言論，顯示黑暴有地下化的趨勢，促請執法部門盡快把違法分子繩之於法，並應就《基本法》第23條進行立法工作，以助本港撥亂反正。