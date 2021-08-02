9地點納入強檢公告　包括紅磡海濱南岸第6座

政府昨日(8月1日)深夜公布，因應兩宗分別由美國及荷蘭抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，及一宗曾於香港居住的非本地確診個案，9個指明地方納入強檢公告。任何人士在指定期間曾身處下列指明地方的人士，須於8月3日或之前接受檢測：

1. 7月10日至昨日曾身處紅磡愛景街8號海濱南岸第6座超過兩小時；

2. 7月11日至昨日曾身處西營盤德輔道西321號瑧璈超過兩小時；

3. 7月11日至昨日身處鰂魚涌太古灣道12號太古城中心第4期4樓403-411室裕利安宜香港有限公司超過一小時；

4. 7月15日下午6時至9時期間曾身處中環雲咸街34號世界商業大廈3樓SOZO Hair Design超過一小時；

5. 7月15日中午12時至下午2時曾身處鰂魚涌太裕路3號安盛臺順安閣G512-G513 鋪芽莊越式料理超過一小時；

6. 7月13日或15日上午6時至上午9時期間曾身處石塘咀皇后大道西533-537號地下CrossFit Cavaliers超過一小時；

7. 7月11日下午6時至8時期間曾身處中環荷李活道10號大館01座G06-07鋪樂茶軒超過一小時；

8. 7月11日下午2時至6時期間曾身處中環雲咸街43-55號地庫Chaiwala超過一小時；

9. 7月4日至8月1日期間曾身處九龍城書院道24號及秀竹園道16號樂苑超過兩小時；

受檢人士若在7月30日至8月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。