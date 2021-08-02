教唆套現消費券資訊湧現　港府：不法商戶列黑名單及交執法部門

港府早前明言電子消費券不能套現，否則或會按法律追究。不過，首期電子消費券甫「落袋」，旋即有商家在網上發貼公然教市民給予其支付寶帳戶的資料，商家就能用價值2,000港元的消費券購買香煙，同時「回饋」1,500港元現金。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任今早(2日)在電台節目重申消費券不能套現，如平台營辦商發現商戶有不正當或虛假交易會作出調查，若涉及合謀詐騙，涉事商戶將被政府列入黑名單，不能收取消費券，亦有機會交由執法部門跟進。

在昨日(1日)開始，各網上平台上已開始出現各式「放售」，或套現消費卷的貼文，有人直言「徵收tap&go消費卷」，亦有人稱「1000八達通=800現金，一齊去買嘢後比(畀)現金你」，甚至有人把消費卷的領取截圖上傳，明言可以套現。

此外，由於不少市民急不及待於電子支付平台領取消費券，其中「Tap＆Go」拍住賞疑因系統繁忙而「大塞車」，有市民反映仍未收到消費券。王認為，市民應先檢查是否收到政府短訊通知，確認是否成功登記，再與平台營辦商聯絡，檢查帳戶是否出問題。

王又提醒市民，若使用消費券時，商戶顯示交易未完成，卻已被扣錢，市民應保留單據，向商戶及支付平台營辦商跟進。昨日(1日)發放首期2,000元電子消費券情況亦大致暢順，認為消費券帶動市面氣氛暢旺，希望社會消費意欲及氣氛持續暢旺。