越野跑手死亡研訊　陪審團一致裁定死於不幸

前年9月8日，32歲男子郭遠雄在一場越野山賽中失去聯絡，救援人員在2天後於沙田九肚山尋獲郭的遺體。死因裁判庭就其死因展開4天研訊後，裁判官周慧珠今天（2日）在西九龍法院總結引導陪審團後，3女2男陪審團隨即於正午12時退庭商議，並於50分鐘後一致裁定死者死於不幸，致死原因是中暑。

裁判官周慧珠今早引導時，指無直接證據顯示死者死亡時間及死亡原因，惟根據證人證供，賽事當日有酷熱天氣警告，法醫藍偉文排除是外傷或藥物致死，但不排除死者中暑致死的可能性，如果陪審團推論死因是中暑，則裁定死者死於不幸；如果陪審團認為死者是突然心律不正致死，則裁定死者死於自然。若果陪審團認為無法裁定死者是死於中暑或心律不正，則可裁定死因存疑。

陪審團今午12時約50分，一致裁定死者是死於不幸，裁定死亡時間是2019年9月8日，中午12時至下午2時，地點為桂地新村山頂小徑旁的斜坡，死亡原因是中暑。

另外，陪審團向賽事主辦方、勁亞有限公司提出共9項建議，包括用顏色顯眼並印有賽事名的絲帶標記賽道、在容易混淆的分叉口加上更多指示、員工掛上絲帶時須記錄位置、保留賽事當日員工當值紀錄、提醒參賽者攜帶手機作賽、賽前廣播提醒參賽者注意自己身體情況及天氣狀況、以及主辦方應提高警覺，並參考參賽者往績、通過檢查站的時間及是否有人報稱迷路等因素，及早報警。