「二代美國隊長」否認違禁聚令　被影到曾高呼港獨

有「第二代美國隊長」之稱的示威常客馬俊文，去年8月中在金鐘太古廣場參與「梁凌杰祈禱悼念會」，結果連同「Lunch哥」李國永等人被票控違反禁聚令。馬並無繳交罰款，案件今天（2日）在東區法院開審，被告沒有律師代表，他親自盤問控方證人，批評警方的判斷不正確。裁判官王證瑜裁定本案表證成立，被告明天將會出庭自辯。

30歲被告馬俊文，被控2項違反禁聚令，指他在2020年8月15日，分別在下午5時02分至5時10分、及5時17分至5時31這兩段期間，在金鐘道88號太古廣場外，無合法權限或合理辯解，參與受禁群組聚集。被告因涉違反《港區國安法》，目前一直處於還押。

控方案情指，當日下午，被告馬俊文聯同李國永及鄭潔嫦3人一同在太古廣場外的花槽附近默哀，期間3人合上眼睛，並保持少於1米的距離，而記者則在他們的2米以外，故警方向他們發出第一張禁聚令傳票，並警告3人離開。但3人並無散去，仍然站在一起接受記者採訪，故警方便向他們發出第二張禁聚令傳票。

被告今天沒有律師代表，故裁判官協助他盤問證人警員。被告解釋，自己接過第一張傳票後沒有立即離開，是因為要與李國永一同接受記者採訪，鄭潔嫦只是在他們身邊徘徊，嚴格來說她並非一同受訪。不過被告同意3人曾經「企埋一齊」，但強調「只係幾分鐘囉」，並指「我覺得佢（警方）判斷唔正確囉，我哋無犯罪（禁聚令）」。

庭上播放的錄影片段顯示，被告在接過兩張傳票之後高叫「民族自強！香港獨立！香港人建國！」之後被警方用橙帶包圍，與李國永一同被趕離現場，而鄭潔嫦則在旁邊拍攝，並説「你哋700萬人有無自尊⋯⋯要呢個傷殘嘅、咁寒酸嘅細路行出嚟」。