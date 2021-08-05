納米薄膜助了解運動員狀況　科大創業比賽奪銀獎

香港隊在奧運屢創佳績，原來運動員一天要多次抽血，檢查身體。有見及此，來自香港科技大學的團隊就研發出一個能監察運動員肌肉疲勞的汗液傳感系統，以一款超薄的抗菌納米薄膜進行監察，配合手機應用程式，即可監測肌肉疲勞情況，同時可以觀察運動員的壓力水平，避免過度操練。團隊以此參與比賽，並獲得銀獎。

今年的「科大-信和百萬獎金創業大賽」有185支隊伍參與，為歷屆最多。獲銀獎的PointFit Tech團隊成員陳晨指，他和其他團隊成員都是運動愛好者，而他們受籃球電子遊戲中，會顯示虛擬球員的身體狀況所啟發，因此萌生製作監測肌肉情況的系統。

系統的運作原理是透過運動員的汗水進行分析，了解皮質醇等指標，從而判斷身體情況，協助運動團隊調整訓練。他們於比賽中獲得逾14萬港元的獎金。

另外，由印度學生則組成的團隊「The Able Company」則以回收剩餘麵包及薄餅皮，製成淡啤酒原料及生產啤酒，令他們在大賽中贏得白金獎、學生團隊金獎，以及電梯演講獎，共獲約56萬港元獎金。獲得金獎的「Planeteers」則製作了一套可食用的全麥餐具，望減少即棄垃圾。