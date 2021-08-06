21歲以下吸食大麻人數升58%　禁毒會主席：不支持大麻合法化

毒品害人不淺，本港今年首季呈報吸食大麻人數多達250人，較去年同期的169人大幅上升48%；21歲以下人士更由67人增至106人，升幅高達58%。對於有區議員及部分人士提倡吸食大麻合法化，禁毒常務委員會主席李國棟醫生表示，有關言論非常不負責任，並予以嚴厲譴責，「大麻就是毒品，肯定有害，不要告訴我不是（毒品），絕不支持大麻合法化。」

李國棟接受東網訪問時表示，本港今年首季呈報整體吸毒人數為1729人，較去年同期的1944人下跌約一成，惟呈報吸食大麻人數不跌反升。禁毒處指，大麻屬第四類最常被吸食的毒品，同時為青少年最常吸食的毒品：21歲以下被呈報吸毒人士中，超過50%吸食大麻；而首次被呈報並吸食大麻的人士，平均年齡為24歲。

李認為，有關情況可能因受疫情影響，市民可選擇的消遣娛樂減少，「令到他們有點悶，可能導致其考慮轉移至此（吸毒）」；又形容現今大麻較容易得到，導致吸食情況有普及化迹象。

對於離島區議員王進洋早前提倡將大麻消遣合法化，李批評有關言論輕率，而且其提出資料並不準確，欠缺醫學根據。他指出，世界衞生組織表明吸食大麻會上癮，對健康亦有不同程度的損傷，既會產生幻覺，亦會損害腦部功能，導致記憶力衰退，甚至會患上精神病或其他情緒病，例如抑鬱、焦慮或動機缺乏綜合症等，而且對年輕一代發育期間影響更深。

李國棟指，儘管有大麻被用作醫療用途，但強調醫療用途亦需要註冊，其毒品性質不會因此被改變，而聯合國的立場亦不允許消遣大麻合法化，港府及他本人亦不支持將大麻合法化，「毒品就是毒品，不要欺騙不是毒品，合法化就多多少少叫認同，毒品就是禍害。」

對於有外國將大麻合法化後，令到更多人非法去嘗試毒品，例如加拿大於2018年將休閒類大麻合法化後，翌年就有40%吸食大麻者從非法途徑獲得大麻。

李認為，最重要能找到吸毒原因，是否涉及家庭、情緒又或感情問題，從而希望家人或相關人士開解，而非依賴毒品去解決問題。若家人發現吸毒情況，不應以「對抗」形式處理，例如棄置所有工具或物品，應主動溝通和給予耐性。他強調，大麻對身體有害，不論消遣與否亦不應嘗試，「不要誤會大麻是輕毒品就嘗試，否則後果非常嚴重。」