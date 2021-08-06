大麻二酚產品聲稱具減壓作用　難確保大麻成分已全清

不少咖啡室或護膚品店近年推出大麻二酚(CBD)產品，聲稱具紓壓、止痛及護膚等效用，因不含精神活躍性，港府未立法將其列為毒品及禁止出售，但迄今未有證據顯示大麻二酚具有上述紓壓功效。禁毒常務委員會主席李國棟醫生表示，雖然CBD不含大麻，但未能確定提取或製造產品時，是否確保已完全去除大麻成分，故呼籲市民選用有關含CBD產品時，需要多加留意；又指，若想達致減壓或紓緩疲勞效果，可考慮做運動或打坐，毋須依賴有關產品。

李國棟指，目前的確有不少肥皂、護膚品聲稱含有CBD而吸引市民購買，惟現時醫學對CBD的研究顯示，即使不含精神活躍性，但始終是由大麻提取，故未知服用後是否對人體有害，「較擔心所出售CBD產品，內裏會否有THC（四氫大麻酚）的成分；而產品成分又會有否清楚列出。」

對於坊間聲稱CBD有醫學和治療功效，李強調，本港就藥物規管的要求非常嚴格，必需要經過申請才能列入藥品名冊，但現時仍未有任何含CBD的藥品列入名冊；而醫學根據亦欠缺佐證，「外界稱CBD可治濕疹，但可能本身潤膚品便有治療作用，無人知道是否有關。」李表示，擔心市民誤以為CBD含紓緩情緒等功效而嘗試，造成心理上有錯誤觀念或從而構成依賴；故此建議市民嘗試有關產品時需要小心，因難以確保當中沒有大麻成分，但同時承認出售含CBD產品並不違法。