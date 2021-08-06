私家診所打避孕針錯打科興疫苗　已接種兩劑復必泰女子無端被溝針

已接種兩劑復必泰疫苗的一名女子，疑在私家診所打避孕針時被誤打科興疫苗。據媒體報道，事主為32歲女子，每月均會到大埔昌運中心一間私家診所打避孕針，事發昨日(5日)，她再到該診所打避孕針，報道指，以往醫生會在她面前以針筒將藥瓶內的藥液抽出，惟今次卻早已預備好針劑，該名女子接種後認為情況不妥，向醫生查詢所接種的針劑為何，對方回答是科興疫苗，女子表明欲接種避孕針，而非科興疫苗，對方承認出錯，並建議立即補打避孕針，遭女子拒絕。

女事主接種科興疫苗後，出現血壓上升、頭痛及心跳加快病徵，自行前往大埔那打素醫院求醫。她批評，打錯針是嚴重醫療事故，對於被溝針感無奈，又指醫生態度敷衍，正考慮向醫務委員會投訴。東網記者今早(6日)到涉事的私家診所查看，診所門外已貼出通告，指醫生於今明兩日休息，惟未有解釋原因。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，女事主如已接種兩劑復必泰疫苗，有較高保護力，料接種多一劑科興疫苗無助令其保護力或中和抗體增加，而科興疫苗本身的免疫反應比復必泰低，所以副作用亦不會增多。

至於涉事女子接種後出現血壓高、心跳加速及頭痛反應，崔料屬驚恐反應所致。他亦認為，醫生提出立即補打避孕針做法正常，科興不會影響避孕針的藥效，惟避孕針只能早打不可遲打，否則會影響藥效。他認為，女事主被白白被打了一針，有必要搞清楚為何醫生會打錯針。

東網正向衞生署查詢有關個案，暫未獲回覆。