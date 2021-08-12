大學聯招今放榜　中大錄取多名優等生

大學聯合招生（JUPAS）今早（12日）放榜，香港中文大學表示，今年共取錄3,066名聯招生，整體收生成績理想。中大錄取近半數全港考獲6科5**以上的考生，包括1名考獲8科5**及3名考獲七科5**的考生入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。另外8名考獲6科5**的考生，分別入讀醫學、環球醫學及環球商業學。全港考獲1科5**或以上成績的考生，近40%獲中大取錄。

中大文學院今年錄取6名考獲3科5**或以上的新生，包括1名獲4科5**的歷史系新生，4名獲3科5**的中國語言及文學系新生，以及1名獲3科5**的哲學系新生。即將入讀歷史系的李清雅考獲4科5**及最佳5科33分的佳績。

清雅多次於中文科、中國文學科與世界歷史科考獲全級第一名，並積極參與校內外的體驗計劃。她曾參加古物古蹟辦事處的「青少年文物之友計劃」，講授考古知識及實地考察。

她後來參加中史研習計劃，獲得全港中學生三等獎，又曾參與支援少數族裔兒童的活動，於校內擔任多個學會要職。她期望通過主修歷史發掘更多讀史的樂趣和機會，從而貢獻世界。

另一名入讀理論物理精研課程的吳摰諾，在DSE考獲4科5**及2科5*。中學物理老師是他的伯樂，鼓勵他主動鑽研典籍，啟發摰諾理解科學家揭開自然的謎底時那種尋根究底的精神。他喜歡書籍《費曼物理學講義》，享受解開科學謎題的過程。他亦精通鋼琴及單簧管，均達演奏級水平，並分別在機械人比賽及音樂比賽中獲獎。

另外，工程學亦取錄了一名香港青少年射箭隊成員湯迦立，他是多元卓越奬學金得主，以DSE成績2科5**入讀中大。

中大醫學院指，透過聯招錄取186名考生入讀醫科課程，4名考生考獲7科59分(滿分)，包括文憑試狀元陳愷盈、陳樂融、程朗及梁博賢。186人當中，有35人考獲46分至48.5分，42人考獲44分至45.5分，105人考獲40分至43.5分。