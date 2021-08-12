對華懋慈善基金欠款未清　陳振聰被頒令破產

因偽造和使用虛假已故華懋集團主席龔如心2006年遺囑、上月完成12年刑期的商人陳振聰，去年9月被華懋慈善基金入稟高院申請頒令他破產，案件今（12日）在原訟法庭提訊。華懋指截至去年8月，陳尚欠款2800萬港元。沒有律師代表的陳振聰，雖然承認自己「無晒錢」，但仍希望法庭押後，好讓他申請法援及說服妻子賣樓，又透露廈門法院即將開庭，處理他指控有人疑在遺囑官司妨礙司法公正的案件。不過法官陳靜芬在聽罷陳詞後，仍決定即時頒令陳破產。

陳振聰裁決後在庭外指，他的生活沒有因破產令而出現實際變化，形容自己「無面既程度已經去到最低點」，更指現在「無債一身輕」，心結已了，未嘗不是好事，但不排除就破產令上訴。

陳今天在庭上親自陳詞表示，周一（9日）才知道律師不再代表他，他隨即尋求法援協助，但由於申請表格中要填寫許多財務資料，因此兩日內未能完成。此外他又提到自己與妻子聯名擁有物業，但妻子堅持不肯出售。陳透露自己因此事與妻子爭拗，雙方關係惡化，2017年他更曾經提出離婚申請。他希望法庭給予時間，讓他等候法援結果，以及讓他繼續說服妻子賣物業，努力籌錢還款，認為這會對他較公平。

陳續稱，2016年他發現有人涉嫌在龔如心遺產官司中妨礙司法公正，收錢作假證供。因相關事件發生在廈門，故他及後聯絡大陸律師調查並展開訴訟。至2018年廈門市人民法院正式立案，排期在今年11月12日開庭。陳形容這審訊涉及重大公義，能證明他是無辜，坐了8年冤獄。陳坦言自己現在沒有存款和戶口，「世界任何一個地方都無錢」，即使法庭頒下破產令，都不會影響他的生活水平，他純粹為了公義，才希望延期處理這宗破產呈請。

華懋慈善基金的代表律師，今天則反對押後案件，認為陳振聰一邊說會籌錢，另邊廂卻指控有人在遺產官司中犯法，說法自相矛盾。此外，陳從沒把廈門審訊的證據帶到香港法庭，而且陳根本未正式申請法援，認為法庭不應再給予額外時間。法官考慮後稱，法援署批准陳申請的機會甚微，即使陳能說服妻子改變主意賣樓，他仍欠稅務局及龔如心遺產管理人大筆款項，並沒有能力支付，因此決定頒令陳破產。