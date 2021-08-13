疫下長戴口罩　青少暗瘡惡化

暗瘡問題困擾身心，有調查發現，本港約半年輕人的暗瘡問題達中至嚴重程度，如出現結節、留疤等，而近7成人更歸咎疫情下長期戴口罩導致症狀惡化。有專科醫生指，夏季戴口罩，侷促又易出汗，「口罩肌」令臉頰、下顎長滿暗瘡，籲勤換口罩，趁早求醫。

香港皮膚健康基金今年2至3月期間訪問了1662人，年齡介乎12至29歲。結果發現，86%受訪者曾經或正受暗瘡困擾。當中，56%受訪者表示，最差時暗瘡情況已達中等至嚴重程度，出現丘疹、膿皰、結節；更有6成人已經留疤。

調查又發現，受訪者在疫下暗瘡再度爆發，68%人認為與長期戴口罩有關，其餘成因依次是生活規律轉變、學業或工作壓力，以及社會事件。而暗瘡越嚴重，患者越易出現負面情緒，如尷尬、自卑、沮喪和焦慮等，影響日常生活、交際及工作。

基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅表示，暗瘡最常長在面部「T字位」，但留意到有患者因長期戴口罩，皮膚長期受侷促，堵塞毛孔而出現「口罩肌」，與口罩長期接觸的部位易長滿暗瘡，甚至是濕疹或玫瑰痤瘡。

現年19歲的許先生約8年前起受暗瘡困擾，直至去年疫情期間嚴重爆發，散布鼻頭、額頭、顴骨、下顎等位置。他有意從事幕前表現工作，曾嘗試外敷牙膏、青瓜等偏方，情況未有改善，用手擠更留下不少暗瘡印。

陳厚毅建議，患者宜勤換口罩、揀選不同剪裁的口罩，以減輕皮膚過敏。至於不少患者拒求診醫治暗瘡，用手擠、用針挑暗瘡等處理方法錯誤，更令情況惡化，「擠暗瘡可將膿腫推得更深，增大毛孔，手上的細菌亦可令發炎加劇」。耽誤治療，藥費隨時以萬元計，治愈也很可能留下永久疤痕。

為減輕基層負擔，基金將推出免費治療，向24歲以下、來自低收入家庭，並受暗瘡困擾的青少年，提供診症及覆診各一次，及免費用藥3個月。計劃即日起接受申請，目標200人受惠。