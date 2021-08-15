市民轟入樽機地點偏僻容量少　環保署擬明年倍增至120部

為實行減少塑膠棄置，環保署今年就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」進行公眾諮詢，現時又在全港各區設有60部逆向自動售貨機（入樽機），然而有地區入樽機位置隱蔽，而且每部機只可接收300個樽，容量不高，有市民慘因入樽機早早爆滿未能回收，亦有市民批評1毫回贈未有足夠誘因。環保署指計劃推出至本月初，已回收610萬個膠樽，計劃在明年上半年把入樽機數目增加至合共120部。

環保署於今年第1季推出為期1年的入樽機先導計劃，市民可透過回收飲料膠樽獲回贈每個1毫，每人每天最多可回收30個塑膠飲料容器。第1批入樽機已於1月開始投入服務。入樽機推行大半年，成效參差。東網記者在港島數個入樽機地點視察回收情況。在其中一個地點的上環街市，董女士攜同10多個膠樽，居於青衣的她指住所附近未有入樽機，自己在中環上班便特意前來，打算首次嘗試使用入樽機，怎料辛苦走來卻發現入樽機亮起紅燈，代表經已爆滿，惟最就近的入樽機經已是金鐘的海富中心、大會堂，路程太遠。

董女士失望表示，現時每部入樽機只可以回收300多個樽，容量太少，她指入樽機要求市民先清理再回收，認為隨買隨棄的機會很低，不時都見附近有拾荒者拿大量膠樽回收，指自己都拿10多個樽來，數十人便滿，又不清楚何時有人清理，自己惟有到附近的三色桶回收膠樽。她又直言，現時的回贈金額並不吸引，她笑言「回收10個膠樽才有1元，一程電車收費亦要2元多。」

在天后香港維多利亞公園，入樽機被放置在游泳池範圍的隱蔽一角，不少市民途徑公園時亦未有察覺到，有市民邱先生手持飲用完的空樽，直接掉進與入樽機相距10米之隔的垃圾桶內，他認為地點太偏僻，難以察覺。另外，不少入樽機選址在政府部門附近，如金鐘政府大樓，雖然鄰近香港公園，但假日並未有人使用，甚至有一個設於政府總部內，公眾並不能入內使用。

事實上，根據環境局局長黃錦星6月書面回覆立法會議員提問時指，在該60部入樽機當中，位於政府設施等地點普遍較少人使用，如政府總部、金鐘道政府合署的入樽機回收量較少，整個5月分別只收集到3,900個與6,000個膠樽，最少的為淺水灣影灣園商場，只收到2,900個。相反，商場內的收集率反應較理想，回收量最高的頭10位亦為商場，例如最高的九龍灣德福廣場，回收量高達5.3萬個，比最少的高出17倍。

根據環保署2019年的數據，本港當時每日平均棄置121公噸的PET膠瓶到堆填區，PET膠瓶大多為飲料容器。環保團體綠惜地球估計，棄置量約為484萬個PET飲品樽，而入樽機計劃推行至今回收610萬個膠樽，即只回收了全港1.3日的飲品膠樽棄置量。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指，先導計劃為試驗性質，未能反映成效，但指未來不能完全依賴入樽機，因其成本高，估計1部或要上萬港元，認為最好是採用北美混合入樽機與實體回收點的模式，又指政府未來編配入樽機位置要具策略性，可考慮選在港鐵站範圍，令分布更廣，方便市民。另外，他又指現時1毫的經濟誘因太低，難吸引基層以外的市民參與回收。朱透露，早前的公眾諮詢內，除了有市民贊成回贈費為1毫，亦有相當比例的人建議訂為1港元，認為增加回贈費有助提高回收量，並指政府現就回贈費再進行檢討，意味或有機會提高。

環保署回覆指，截至本月1日，先導計劃已收集共約610萬個塑膠飲料容器，該署正就第二期先導計劃進行招標有關的工作，預期於2022年上半年推出，入樽機數目亦會增加至合共120部。至於第二期的回贈金額，會先參考第一期的運作經驗後再作決定。

就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，環保署接獲超過4,600份意見書，預期最早於2022年將相關建議草案提交立法會審議。視乎立法和相關準備工作的進度，預期最早可於2025年推行有關計劃。