「奶茶叔」死因研訊近尾聲　陪審團商議裁決

年近花甲「奶茶叔」6年前在順天邨茶餐廳與同枱貨車司機爭執後倒地送院，昏迷3個月後死亡之死因研訊，今天（19日）在西九龍法院死因裁判庭繼續。裁判官黃偉權引導陪審團，指可考慮裁定死者非法被殺、合法被殺、死於意外、死於自然或死因存疑。陪審團隨即於12時52分退庭商議。

黃官引導陪審團時，指出58歲死者黃文權於2016年1月16日，在伊利沙伯醫院因多重器官衰竭而死，死者於2015年10月10日在觀塘順天邨萬順茶餐廳內，用匙羹為奶茶加糖及試味後，再次把該匙羹插入糖罐舀糖，與貨車司機梁寶鈿因而口角及爭執，死者提出到餐廳外解決；其後死者在餐廳外倒地及被送院。

法醫傅家聰為死者解剖，判斷死者的死因是左椎動脈破裂而引蛛網膜下腔出血。法醫科專家馬宣立供稱，左椎動脈破裂可能是因血管瘤破裂或外力創傷所致。腦神經外科專家陳甘棠則供稱，死者可能本身已有血管瘤，而血管瘤可能因頭部或頸部受創、打鬥時血壓上升、或自然原因而破裂。

黃官指，如果陪審團要裁定死者是不合法地被殺死，須達致毫無合理疑點，即肯定死者死亡是由梁寶鈿所致；而如果梁在爭執中僅作出合理自衞，則可慮死者是合法被殺。若陪審團認為死者是撞到牆壁或跌倒，而導致血管瘤破裂的可能性較高，則可裁定死於意外。若認為死者是因血壓上升導致血管瘤破裂，則應裁定死於自然。最後若然無法判斷以上那種可能性較大，則可作出存疑裁決。