2男女涉派發煽動刊物　高院准17歲男生保釋

2名男女涉嫌設計及派發港獨傳單，早前被警方國家安全處拘捕，控以一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，案件將於下周四（26日）在西九龍裁判法院再提訊，裁判官早前拒絕2人的保釋申請，下令他們須還押。他們今天（20日）再到高院申請保釋，法官杜麗冰聽取陳詞後，決定不批准女被告的申請，但准男被告保釋。

2名被告曹雪芯（45歲、香港專業教育學院文員）及黃俊偉（17歲、中四學生），被控一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，違反《刑事罪行條例》第10條。 今天法官批准黃俊偉以1萬港元現金保釋，並由黃的胞姐以1萬港元現金作人事擔保。期間黃不得離港、居於報稱地址、一星期到警署報到3次、需遵守宵禁令及不得直接或間接接觸控方證人。杜官亦下令黃不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論；不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議會成員或其他服務於以上人員的人士；且不得作出任何危害國家安全行為。