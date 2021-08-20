全國人大常委會通過修改人口計生法　明確三孩生育

全國人大常委會會議周五（20日）表決通過了關於修改人口與計劃生育法的決定。修改後規定，國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育3名子女。國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

現行人口計生法於2002年施行，2015年實施全面兩孩政策時進行了修改。此次的修正草案重點圍繞實施三孩生育政策、取消社會撫養費（即超生罰款）、配套實施積極生育支持措施進行修改，同時強化對全面兩孩政策實施前計劃生育家庭權益的保障。

據早前報道，這次修正草案將現行人口計生法第18條規定的「國家提倡一對夫妻生育兩個子女」，修改為「國家提倡適齡婚育、優生優育。一對夫妻可以生育三個子女」。中國政法大學法學院副院長張力表示，將「提倡」表述為「可以」，是關於公民生育權利更為精準的法律表達，公民有權在履行實行計劃生育義務的同時，自主決定生育子女。同時，修法也有助劃定政府相關責任的範圍，如採取各項獎勵與社會保障措施，更好地保護公民這項權利。