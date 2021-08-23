撞警車後被揭藏武器　乘客囚8個月今准保釋

去年4月30日有市民在旺角聚集，當晚一名男子涉嫌駕駛私家車撞警車，其後警方在涉案車輛上檢獲一把改裝雨傘，拘捕涉案司機及乘客。其中乘客經審訊後，因管有改裝傘被裁定管有攻擊性武器罪成，於10天前被判囚8個月。他其後向高院申請保釋等候上訴，高院法官李運騰今天（23日）聽取陳詞後，決定批准被告暫時保釋4星期，至9月20日再提訊。被告須交出保釋金10萬港元，以及10萬港元人事擔保，期間不得離港，另須每日到警署報到。

是次保釋之申請人是29歲無業男子曾焌熙。他被裁定於2020年4月30日，在洗衣街與山東街交界管有攻擊性武器，即一把帶有可拆除金屬杆的可伸縮雨傘的罪名成立，被判監8個月。他與同案私家車司機、28歲文員陳棟材另被控於同時同地阻差辦公，結果申請人罪名不成立但陳罪名成立。陳另被裁定危險駕駛罪成，因阻差辦公及危險駕駛2罪共被判監8星期。

案情指，當日陳駕駛的私家車駛至案發地點附近，期間一輛警車橫泊在私家車前，警員落車要求陳落車接受檢查。惟陳不但沒理會，更以時速5至10公里的速度向前駛並撞向警車。最終陳與坐在車上的申請人被警員拉出車廂拘捕，並在車廂內找到涉案改裝雨傘。