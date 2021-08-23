樹木辦將用科技監測8000大樹　系統監測傾斜角度防倒塌

本港塌樹情況常見，有機會傷及途人。然而，港府主要是依靠人手管理，香港理工大學今(23日)指，將會轉移一套樹木監測予發展局樹木管理辦事處，把監察系統電子化，系統現正監測全港8,000棵大多在人流、車輛流量較高的大樹，可顯示其傾斜角度，用以評估其根部的穩定程度，當傾斜角度超過臨界值時，系統便會向樹木管理團隊發出警報通知，有助監測樹木健康，慎防出現塌樹情況。

由理工大學土地測量及地理資訊學系率領，並與香港大學、香港科技大學及香港地球之友研發出「城市樹木智能監察系統」，並自2018年起，在3年間，於全港近8,000棵樹木安裝智能傳感器，系統透過傳感器收集其高度、胸徑大小等數據，同時監測樹木的傾斜角度，以評估其根部的穩定性，甚至估計樹木的傾斜趨勢，如角度超過臨界值時，系統即會向樹木管理團隊發出警報通知。另外，系統亦可又透過智能遙感技術及地理資訊平台，監測大樹旁的環境變化。先導計劃早前完成，並會將技術正式轉移至樹木辦，供其繼續使用。

發展局副局長廖振新指，系統可為樹木管理人員在樹木檢測工作上提供有用的科學化數據，識別一些需要跟進的樹木，以便樹木管理人員因應樹木狀況及時作出相應的行動。

東方早前獻出藍圖，倡議為馬路與行人路旁的植物進行嚴謹規劃，依植物高度及路邊距離分植多排，即使颱風過後樹木倒下，亦不會傷及路人，塌樹亦不阻交通。原已栽植的樹木雖無法隨意移除，但亦應該謹慎管理，包括善加修葺和控制高度，以防難抵風吹雨打惹來意外。