廢電池禍害環境　議員質疑當局低估非法處置數量

廢鉛酸蓄電池(下稱廢電池)如處理不當，當中的有害物質可能危害人體健康及污染環境。不過，有議員指出全港唯一的廢電池回收中心每年回收到不足1000公噸的廢電池，但有外媒報道指本港廢電池產生量應該有38000公噸，擔心大部分廢電池可能被非法處置。惟環境局局長黃錦星表示本港每年廢電池產生量大約為7000至8000公噸，更指外媒的估算不適用於香港。

提出質詢的航運交通界議員易志明指出，雖然當局有就非法處理廢電池執法，但仍擔心當局低估了本港非法處置廢電池的情況，直斥政府不能因為看不見非法廢電池運輸個案，便當問題不存在。易又指，電動車未來將愈來愈普及，惟電動車的電池毒性非常厲害，故促政府可能需要透過法例收緊規管。

黃錦星回應稱，當局已於2020年禁止將廢電池堆填，又會和海關合作，加強執法。對於電動車電池的處理，黃表示當局會加緊跟進，亦會考慮立法，加強生產者責任計劃，或向使用者就電池收取按金等。

另外，議員梁志祥關注政府對回收業界的支援不足，他指有數據顯示回收基金對回收商嘅支持最多只得860萬港元，更未知860萬港元是資助一間公司或是數間公司。黃錦星回應指個別行業若有需要，當局將按其申請書進行審批，所以金額未必能到達基金申請的上限。黃又指當局已經向回收業界增加回收基金的額度，而屯門環保園亦已較合理租金，讓回收業界永久租用土地，鼓勵業界多投資更先進的回收技術，強調除了金錢支援外亦有土地支援。