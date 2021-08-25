港府推動電動車普及化　部分加油站將轉型至快速充電站

港府推出《香港電動車普及化路線圖》，目標在2035年或以前停止新登記燃油私家車。環境局局長黃錦星今日（25日）書面回覆議員質詢時指出，為支援使用電動車普及化及因應車用燃油市場預期的需求下降，政府會檢視油站用地，其中包括研究在中長線逐步把部分現有的加油站及加氣站，轉型至快速充電站的可行性。

當局亦會探討將一些面積較大的加油站及加氣站的地段以「一地多用」模式發展的可行性，在各種用途中包括大型充電站，供更多不同類型的車輛同時充電。

現時，全香港共有約180個加油站和12個專用石油氣加氣站，其契約批租期均為21年。在油站用地分批招標的安排下，現有20幅用地有待重新招標，剩餘的油站用地的土地契約則會在2023年或以後陸續屆滿。此外，12個專用石油氣加氣站的新合約已於今年5月批出，並將於明年9月至2023年年中分階段生效。

被問及2035年或以前停止新登記燃油私家車的目標，會否對有關營運商和車用燃油零售價格有影響。黃錦星說，由於推動電動車普及化的措施及計劃需隨技術、環境、社會及經濟發展情況適時調整，因此現時評估其影響言之過早。在市場轉型過程中，縱使車用燃油的需求會逐漸下跌，政府仍然會確保車用燃油有穩定可靠的供應。