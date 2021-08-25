教育局稱設幼師薪級表不可行　將衍生超額教師

幼稚園教育計劃推行約3年，但不設幼師薪級表，令不少幼師轉校時不獲承認工作年資而被「壓價」。教育局今（25日）宣布，已完成該計劃的檢討，但就認為設立強制性幼稚園教師薪級表並不可行，因若由教育局核准其班級數目及教師編制，將出現超額教師的問題，而隨着學生人口下降，問題會更趨嚴重，局方將於下月3日向立法會匯報有關檢討報告。

教育局指出，現時幼稚園善用有關計劃下的彈性，靈活調撥資源，共聘請約1,000名額外教師；若設立強制性幼稚園教師薪級表，並與政府資助掛鈎，基本上是採用類似資助中小學的做法，屆時學校要每年經教育局核准開辦班級數目及教職員編制，該批教師將成為超額教師。加上幼稚園在學期中收插班生時，必須善用空置學額，若學校收生彈性減少，會令家長選擇減少，認為幼稚園的運作模式與資助中小學截然不同，單獨套用強制性教師薪級表並不可行。

教育局又指，未來會從多方面支援幼稚園持續發展，包括申請撥款提高「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」的學費減免上限，令獲得全額學費減免的家長毋須支付任何差額，以及在2021／22學年向參加計劃的幼稚園提供一筆過10萬至20萬港元的津貼，協助學校推行校本培訓計劃等。