港大醫學院研究指新冠病人愈早服瑞德西韋　住院日數減2日

港大醫學院最新研究發現，病情中度的新冠肺炎病人若住院早期便開始服用抗病毒藥物瑞德西韋，可短時間內令病毒量減低，減低住院死亡風險。港大醫學院另一項同類研究亦發現，入院後首日便服用瑞德西韋的病人，其住院日數平均縮短約2日，住院中位數為18日。

港大發表兩項有關瑞德西韋的研究，其中一項研究招募約1萬名新冠肺炎病人進行研究，當中411人在入院早期已服用瑞德西韋，即平均入院1日後已服藥，其中154人入院5日後才服藥，其餘病人未曾服藥或入院2日後服藥。結果發現，入院1日便服藥的病人住院日期平均縮短約2日；死亡率為4.3%，較其他病人的6.7%為低，同時體內病毒量下降速度亦較快。

另一項研究回顧約1,500名新冠患者，第一組人先服用瑞德西韋，再服用類固醇地塞米松；第二組人同時服用此兩種藥物；第三組人先服地塞米松，再服用瑞德西韋；最後一組未曾服用瑞德西韋。結果發現，第一及第二組人的病情改善時間較其他組快，住院日數亦縮短約2日。